غلق مركز للدروس الخصوصية.. وتسيير قوافل طبية بروض الفرج.. صور

نفذت أجهزة حى روض الفرج، شمال القاهرة، برئاسة اللواء وليد عبد الحميد، عدد من الحملات لرفع الإشغالات والرقابة على الأسواق وضبط الشارع، زشملت الحملات عدد من الشوارع الرئيسية فى مقدمتها شارع شبرا، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخزن الحى.

وقال اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي روض الفرج، إن إدارة الاشغالات نفذت حملة بشارع مسره وترعة جزيرة بدران وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، كما تم بغلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع مسرة وغلق شقة بشارع العروسى بعد تحولها لنشاط تجارى " مخزن".

وفى سياق آخر، أكد رئيس حى روض الفرج، أن الحى بالتنسيق مع المنطقة الطبية، نفذ عدد من القوافل الطبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان فى الفترة من 22 / 6 حتى 26 / 6 لأهالى الحى فى تخصصات (باطنة -صدر - رمد - اطفال -نساء وتنظيم أسرة ) من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا أمام قصر ثقافة روض الفرج.