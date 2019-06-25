سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

غلق مركز للدروس الخصوصية.. وتسيير قوافل طبية بروض الفرج.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:34 م
غلق مركز للدروس الخصوصية.. وتسيير قوافل طبية بروض الفرج.. صور غلق مركز للدروس الخصوصية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت أجهزة حى روض الفرج، شمال القاهرة، برئاسة اللواء وليد عبد الحميد، عدد من الحملات لرفع الإشغالات والرقابة على الأسواق وضبط الشارع، زشملت الحملات عدد من الشوارع الرئيسية فى مقدمتها شارع شبرا، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخزن الحى. 
 
وقال اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي روض الفرج، إن إدارة الاشغالات نفذت حملة بشارع مسره وترعة جزيرة بدران وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، كما تم بغلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع مسرة وغلق شقة بشارع العروسى بعد تحولها لنشاط تجارى " مخزن". 
 
وفى سياق آخر، أكد رئيس حى روض الفرج، أن الحى بالتنسيق مع المنطقة الطبية، نفذ عدد من القوافل الطبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان فى الفترة من 22 / 6  حتى 26 / 6 لأهالى الحى فى تخصصات (باطنة -صدر - رمد - اطفال -نساء وتنظيم أسرة ) من الساعة  9 صباحا حتى 2 ظهرا أمام قصر ثقافة روض الفرج. 
 
 
غلق مركز للدروس الخصوصية (1)
غلق مركز للدروس الخصوصية (1)

غلق مركز للدروس الخصوصية (2)
غلق مركز للدروس الخصوصية (2)

غلق مركز للدروس الخصوصية (3)
غلق مركز للدروس الخصوصية (3)

غلق مركز للدروس الخصوصية (4)
غلق مركز للدروس الخصوصية (4)

غلق مركز للدروس الخصوصية (5)
غلق مركز للدروس الخصوصية (5)

 


روض الفرج

قوافل طبية

رفع الإشغالات

حي روض الفرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق مركزين للدروس الخصوصية بدون ترخيص فى المعادى

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 12:15 م

غلق مركزين للدروس الخصوصية فى حى المعصرة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:46 م

مدير التعليم الخاص لـ"اليوم السابع": مراجعة قرارات زيادة المصروفات الدراسية.. وتؤكد: مبلغ الأبلكيشن وانترفيو الطفل خلال التقدم غير قانونى.. إيمان صبرى: غلق مراكز بير السلم.. ومعاقبة المدرسة بعدم قبول طلاب جدد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:00 ص

محافظ كفر الشيخ يؤكد على استمرار حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة