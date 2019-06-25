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صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 فى انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا نجع حمادى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:09 ص
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 فى انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا نجع حمادى الأتوبس المنقلب بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى
قنا - وائل محمد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، فى انقلاب أتوبيس نقل ركاب بناحية كمين قرية بركة، على طريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، وذلك نتيجة انفجار إطار الأتوبيس، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد مصرع كلاً من "عمر محمد مصطفى 6 سنوات - وأحمد عابدين جواد 19 سنة - ومحمد محمود بدران 22 سنة". 

وإصابة كلاً من "محمد إبراهيم محمد 44 سنة - ملك نور محمد 14 سنة - شوقى فريد شوقى 5 سنوات - حمدى فريد شوقي3 سنوات - ساهر فريد شوقى سنة واحدة - محمد عبدالله أحمد 55 سنة - ماهر عوض محمد 55 سنة - هالة حسين مصطفى 23 سنة - مها حسين حسن 28 سنة -عبدالله درويش عبدالله 52 سنة - انتصار عبدالعزيز 28 سنة - مصطفى أحمد مصطفى 17 سنة - محمد رضا 19 سنة - محمود أبو المعارف أحمد 29 سنة - آمال عبدالعزيز أحمد 40 سنة - محمد سليم محمد 18 سنة - محمد نبيل علام 23 سنة - أسماء عبدالفتاح 21 سنة" فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب نتيجة انفجار إطار الأتوبيس.


على الفور، تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، لعدد من مستشفيات قنا، وتحرر محضر بالواقعة.

 

الاتوبيس المنقلب (1)
الاتوبيس المنقلب

 

الاتوبيس المنقلب (2)
الاتوبيس المنقلب

 

الاتوبيس المنقلب (3)
الاتوبيس المنقلب

 


قنا

انقلاب اتوبيس

كمين قرية بركة

طريق قنا نجع حمادى الصحراوى

انفجار اطار الاتوبيس

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