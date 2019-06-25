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صور.. تحصين 50 ألف حيوان وطائر من الأمراض ومنح رخص للكلاب بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:14 ص
صور.. تحصين 50 ألف حيوان وطائر من الأمراض ومنح رخص للكلاب بكفر الشيخ تحصين الحيوانات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم علاج 9 آلاف و4 حيوانات، منها 4895 بقرة، و2234 جاموسة، و1294 من الأغنام، و572 دابة، و22 كلبا، و24 قطة، كما قدمت الحملات رعاية تناسلية لـ373 من الماشية كتشخيص وفحص الحمل ومسببات ضعف الخصوبة، منهم 221 من الأبقار، و57 من الجاموس، و11 من الأغنام، وحالات أمراض الولادة ومضاعفتها 12 بقرة، و8 من الجاموس، و1 من الأغنام، وفى علاج الأمراض الإنتاجية لأمراض الضرع وحديثى الولادة 51 من الأبقار، و21 من الجاموس، كما تم التلقيح الاصطناعى لـ340 تلقيح لماشية من بينها 363 أبقار، و67 جاموس، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ .

وأضاف أبو إسماعيل، أنه تم علاج 13 ألفا و800 طائر من أمراض الدواجن، كما تم تحصين 28 ألفا و840 طائرا من بينها تحصين "21 ألف و610 هتشنر، و3860 لاسوتا، و1930 جمبورو، و1440 كوليرا طيور، و90 تسمم دموي أرنبي فيروسى"، كما تم مكافحة إنفلونزا الطيور في قطاع المزارع ، وتم إصدار 16 تصريح نقل طيور، وتم نقل 26300 طائر، وتم تحصين 2300 طائر في قطاع الأهالى.

وتابع مدير عام الطب البيطرى، أنه عقدت مديرية الطب 15 ندوة إرشادية حضرها 338شخصاً، كما تم التأمين على 495 حيوان من بينها "143 عجل تسمين، و279 عجل تربية، و14 بتلو، و59 حلاب"، كما تم ترقيم 196 حيوانا، كما تم تحصين 333 ماشية ضد الأمراض الوبائية ضد جدرى الضأن، وأجري اختبارات بروسيلا لـ 172، وتم تحصين واستخراج رخص لـ11 كلبا، مؤكداً أن قرى المحافظة تشهد حملات رش للحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

 

تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب (1)
تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب 

 

تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب (2)
تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب 

 

تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب (3)
تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب

 

تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب (4)
تحصين الحيوانات والطيور من الأمراض ومنح رخص للكلاب

كفر الشيخ

الطب البيطري

رخص الكلاب

تحصين الطيور

تسمين

لقاح

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