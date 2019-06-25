شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 6 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد علي الارصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع، وهى السفينة "MARINE CHEMIST" التى ترفع علم "مارشال"، ويبلغ طولها 87 مترا والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.