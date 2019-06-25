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الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:51 م
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شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:06 م
شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 28 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 6 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد علي الارصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.
 
كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع، وهى السفينة "MARINE CHEMIST" التى ترفع علم "مارشال"، ويبلغ طولها 87 مترا والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن. 
 
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

محافظه بورسعيد

موانى بورسعيد

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

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