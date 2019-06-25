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سفير اليونان بالقاهرة يستقبل محافظ جنوب سيناء بمقر السفارة اليونانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:57 م
سفير اليونان بالقاهرة يستقبل محافظ جنوب سيناء بمقر السفارة اليونانية السفير اليوناني ميخائيل دياميسيس و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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التقى السفير اليونانى ميخائيل دياميسيس، بمقر السفارة اليونانية بالقاهرة، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حيث تبادلوا الحوار حول جزيرة ايراكليو اليونانية بكريت ومدينة شرم الشيخ.

 

ومن جانبه أكد محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية له، أن اليونان ومصر شعب واحد وحضارة وتاريخ كبير قام على المودة والمحبة وارتقاء الشعبين، وقدم للسفير له الدعوة للحضور إلى شرم الشيخ.

 

ومن جانبه اشار السفير اليونانى إلى انه يعتبر مصر بلده الثانى و خدمته كسفير فى مصر كانت من أعظم مهامه العملية و تربطه صداقة كبيرة مع القادة و الفننين و الادباء والكتاب .

 

و شكر اللواء خالد فوده على رعايته لدير سانت كاترين و وعده بأن تضاعف السياحة اليونانية بشرم الشيخ و جنوب سيناء و انا لا يوجد فرق بين يونانى و مصرى و نحن شعب واحد و ذكر أيضا الجهود الذى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحسين الملاحظ للاقتصاد المصرى و المشاريع الجبارة التى تقوم بها الدوله المصريه خلال هذه المرحلة من تاريخ مصر.

 

 


سفير اليونان

مشاريع

تاخي جزيره ايراكليو اليونانيه

سياحة

محافظ جنوب سيناء

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