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سحب 80 كراسة شروط أول يوم لحجز المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:00 ص
سحب 80 كراسة شروط أول يوم لحجز المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب إسلام سعيد

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كشف رضا مكى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر،أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات الصناعية الجديدة فى العاشر من رمضان سجل 88 فرد منهم 44 عبر فرع الجهاز، و 36 من خلال هيئة المجتمعات العمرانية خلال اليوم الأول.
 
 
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن آخر موعد للتقدم لحجز الوحدات الصناعية الجديدة هو 11 يوليو المقبل، وبعدها يجرى عملية بحث ملفات المتقدمين والتأكد من ملائمتها للشروط الواردة بالكراسة.
 
 
وطؤح جهاز المشروعات اليوم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  كراسة شروط تملك 256 مصنع كامل التجهيزات والمرافق (مياه، صرف، كهرباء) كمرحلة الأولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
 
 
وتضم المجمعات العديد من الأنشطة منها (الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع إعطاء أولوية أولى في التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية).

المجمعات الصناعية

جهاز المشروعات الصغيرة

الصناعات الهندسية

المصانع الجديدة

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نيفين جامع

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