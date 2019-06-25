رئيس جامعة سوهاج يحيى العلم مع طلاب "القوافل الرياضية لتنمية البيئة".. صور

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج انطلاق فعاليات "مهرجان البيئة الثالث"، الذى تنظمه جمعية حماية البيئة بكلية العلوم فى الفترة من 25 حتى 27 من يونيه الجارى، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بحرم الجامعة القديم بحضور كل من اللواء يسرى عبد المنعم خضر سكرتير عام المحافظة والنائب عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد فكرى القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد محمد حسانين رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة، الدكتوره لبنى عبدالمحسن سكرتير الجمعية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وعدد من ممثلى مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وفى كلمته الافتتاحية قال "عزيز"، أن مهرجان البيئة يعد من أهم الأنشطة التى تميز الجامعة وتحقق دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية والنهوض بها، بالإضافة إلى مساهمتها فى توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع ومؤسساته وأجهزته المختلفة، مضيفًا أن المهرجان يهدف إلى تشجيع التميز لدى جميع الجهات التى يكون لها دور فى تنمية وحماية البيئة، وتبادل الخبرات بين الجهات والجمعيات المشاركة، موضحا أن أهمية المهرجان تتمثل فى تعزيز الترابط بين الجهات الأكاديمية، والجهات التنفيذية والأهلية العاملة فى مجال البيئة وحمايتها من التلوث، وتشجيع التميز فى كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة التحلى بروح المنافسة البناءة والشريفة التى تحقق خلق حياه كريمة للمواطنين من خلال مشاركة كليات الجامعة والمجالس القروية ومجالس المدن، من أجل تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمجتمع، موضحًا دور الجمعيات الأهلية وقدرتها على الوصول إلى المجتمع ومعرفة احتياجاته، وما تقدمه من خدمات ودعم للمشروعات الإنتاجية والزراعية التى تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وقدم اللواء يسرى عبد المنعم خضر سكرتير عام المحافظة، شكره لأعضاء جمعية حماية البيئة، مشيدًا بالدور الذى تقوم به من أجل الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع المحلى، إلى جانب دور الجامعة الهام فى التأثير على المجتمع الداخلى والخارجى، وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية التى تدعم وتساند مختلف أنشطة الجامعة.

بينما قال الدكتور أحمد فكرى رئيس المؤتمر أن فعاليات المهرجان تستمر على مدار 3 أيام، وتشمل اختيار أفضل كلية عملية ونظرية فى مجال خدمة البيئة، أفضل مدينة ومجلس قروى وجمعية أهلية بالمحافظة تعمل فى مجال حماية البيئة من التلوث.

ومن جانبه تحدث الدكتور أحمد حسانين عن الجمعية والتى تعد من أقدم الجمعيات التى تعمل فى مجال حماية البيئة، وتقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة أهمها التشجير للتقليل من تأثير الاحتباس الحرارى، موضحًا أن فعاليات المهرجان بدأت بعرض الأنشطة المقدمة من القرى والأقاليم المشاركة بمسابقة كأس جمعية تنمية حماية البيئة بكلية العلوم، لاختيار أفضل مدينة وحى ومجلس قروى وجمعية أهلية فى مجال البيئة وحمايتها من التلوث.

وأوضحت الدكتورة لبنى عبد المحسن سكرتير الجمعية، أن المهرجان يتضمن عدة ورش عمل تهدف إلى نشر الوعى البيئى وتعزيز الانتماء ونشر ثقافة قبول الآخر بين الطلاب والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى اهتمام المهرجان بلعبة التحطيب كموروث ثقافى قديم يجب التمسك به لتميزه بقيم الرجولة والشهامة، مطالبة بضرورة وضع أسس علمية واضحة لهذه اللعبة، بما يجعل رياضة شعبية مميزة تلقى قبول كبير عند الشباب خاصة بمجتمعات الصعيد.

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، فعاليات تنفيذ برنامج المعسكر الدراسى التدريبى لطلاب الفرقة الأولى، الذى تنظمه كلية التربية الرياضية تحت عنوان "القوافل الرياضية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع"، فى الفترة من 22 وحتى 28 من الشهر الجارى،على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وشارك رئيس الجامعة 747 طالبا وطالبة تحية العلم، يرافقه الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبى رئيس الجامعة، الدكتور محروس محمود عميد الكلية، الدكتور شعبان حلمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، الدكتور محمد عبد المحسن وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد نور رئيس المعسكر.

وقال الدكتور محروس محمود أنه فى بداية الجولة التفقدية، واستقبل طلاب المعسكر رئيس الجامعة بحفاوة وترحيب شديد بالأناشيد والصيحات الحماسية والوطنية، مستجيبًا لدعوتهم فى مشاركتهم تناول وجبة الإفطار فى أجواء مليئة بالألفة والسعادة، وأضاف محروس أن رئيس الجامعة تابع فعاليات طابور الصباح للمعسكر التدريبى، ويعد المظهر العام المميز ويوضح جدية والتزام المشاركين من عدمه، ثم قام بالتوجه للصالات والملاعب التى يؤدى فيها الطلاب الانشطة الرياضية، الثقافية، الفنية والترويحية، بالإضافة إلى تفقد أعمال الخدمة العامة بحدائق المستشفى الجامعى ومبانى الكليات، والتى تشمل النظافة والدهانات والصيانة، إلى جانب اعمال التشجير بملاعب الجامعة بمقريها القديم والجديد.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد عبد المحسن، أن فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفى تواصل أعمالها بشكل يومى، حيث تم تنظيم عدة محاضرات تدريبية تضمنت التسويق الرياضى، دراسة الجدوى والمشروعات الصغيرة، ومحاضرة عن التنمية البشرية بعنوان مفاتيح النجاح، بالإضافة إلى المحاضرة التوعوية الثقافية التى حاضرت بها الدكتورة سحر وهبى بكلية الآداب عن العنف ضد المرأة.

وفى السياق نفسه أوضح الدكتور أحمد نور رئيس المعسكر، أنه يتم وضع جدول نشاط زمنى لترتيب الحياة اليومية داخل المعسك، ويشتمل على العديد من الأنشطة الترويحية والفنية، التى يتم تنظيمها بمشاركة جميع أفراد المعسكر، وأهمها حفلات السمر التى تبرز المواهب والقدرات الغير تقليدية من خلال أداء بعض فقرات الاسكتشات، الانشاد الدينى، استعراض رياضى للطلاب، عرض تعبير حركى للطالبات، إلى جانب فقرات الشعر، الغناء والتقليد.