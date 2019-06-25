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خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:00 ص
خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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الجميع يترقب طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة المملوكة للدولة، نظرا لثقة المواطن فى مشروعات الدولة، بالمقارنة بوحدات القطاع الخاص .. وفى هذا التقرير نوضح من خلال خطوات محددة كيفية الحجز فى وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ..وهى كالتالى ..
 
1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 538 وحدة سكنة بالحى السكنى داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
 
2- مساحة الوحدات تتراوح من 130 إلى 173متر مربع. 
 
3- الطرح بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.
 
4- يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة.
 
5- يتم استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 %٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.
 
6- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.
 
7- يتم سداد 10 % عند الاستلام.
 
8- يتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
 
9- يجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.
 
 

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