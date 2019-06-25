"جوازة بعقود مزورة".. هكذا أكتشف العروسان خدعة المأذون المزيف بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أوهم "عبد اللطيف" المأذون السابق والذى فصل من عمله ضحاياه من راغبى الزواج، بأنه ما زال فى العمل، وحرر بمقتضى ذلك عقود زواج مزروة، وتقاضى الرسوم التى من المفترض تسديدها لمحكمة الأسرة لنفسه، ولكن لم يستمر نشاطه طويلًا حتى سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالجيزة.

أثناء تواجد "محمد" و"نهى" العروسان الذان لم يمر على زواجهما سوى أيام قليلة، داخل مكتب "عبد اللطيف المأذون" بالجيزة، فوجئا بقوات الأمن تداهم المكتب، وتلقى القبض عليه، علما حينها انهما تعرضا لواقعة نصب، بطلها المأذون الذى استغلهما وأدعى شرعيته فى تحرير عقود الزواج واستولى منهما على مبالغ مالية وأعطائهم وثيقة زواج لم يعرفا مصدرها.

أمام جهات التحقيق، قال العروسان أنهما يعلمان أن "عبد اللطيف" هو المأذون المسئول عن المنطق التى يقطنان بها فى محافظة الجيزة، ولم يكن عندهما علم بأنه تم فصله من وظيفته بسبب مخالفات مالية، وأنه عقد قرانهما واعطاهما وثائق زواج، وباستعلام الجهات المختصة عنها تبين أن تلك الوثائق غير مسجلة، وأن وثائق الزواج مزورة ومنسوب صدورها لنيابة الجمالية لشئون الأُسرة.