تداول 478 ألف طن بضائع فى مايو.. والصادرات تتفوق بـ 80 % بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

حققت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 478 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مايو الماضى، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 307 ألف طن بنسبة زيادة 80% عن الواردات التى سجلت 171 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا، تداول 314 ألف طن بضائع، بكمية وارد 142 ألف طن، وصادر 172 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 49 ألف طن، بكمية وارد 13 ألف طن، وصادر 45 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس، تداول 31 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 152% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 4 آلاف طن، وصادر 27 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات، وصول 13 ألف طن بروبلين، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، والعمل على زيادة معدلات التداول، وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ، وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك، للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء إجراءات الشاحنات، مع تفعيل الفاتورة الموحدة لجميع الجهات العاملة بالموانئ، وتطبيق نظام التوقيع الالكتروني لكافة الجهات داخل الميناء، وخاصة التوكيلات الملاحية لسرعة وسهولة تبادل البيانات والمكاتبات الكترونيًا، من خلال المنظومة الالكترونية بالميناء.