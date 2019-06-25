تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صائغ بمنشأة ناصر لـ29 أغسطس

كتب كريم صبحى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة صائغ وفنى، لقيامهم بمساعدة 8 متهمين آخرين بالسطو المسلح على سيارة صائغ وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، مما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة آخر لسرقة مشغولاتهم الذهبية ، بمنطقة منشأة ناصر، لجلسة 29 أغسطس المقبل.

جاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أن المتهمين هم كل من إسماعيل محمد علي حسن، 31 عامًا، فني بالشركة القابضة، صديق محمد صديق، 38 عامًا، سائق، حسن إبراهيم محمد محمود ، 21 عامًا، عماد عبد العظيم عبد الصمد، 24 عامًا، سائق، أحمد سيد محمد مليجي ، 29 عامًا، عامل، ضياء كرم زكريا ذكي ، 36 عامًا، صائغ، عصام زكريا، 36 عامًا، صائغ، جورج عبده مهني ، 33 عاما، صائغ، حسام طالب جاد الله، 31 عاما، سائق، محمد حمدي فتحي ، 25 عامًا، عامل بمصنع.

وتبين أنهم قتلوا وآخرين مجهولين أسعد عطية عباد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه معلقين قصدهم على مقاومته أو تعطيل إياهم إيان استيلائهم على ما بحوزته من منقولات ومصوغات ومشغولات ذهبية وأعدوا لذلك الغرض أسلحتهم النارية والبيضاء «بندقية آلية ، خرطوش، مطواة، روادع شخصية»، ورصدوا تحركاته وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا مزوره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول وابلًا من أعيرته النارية الآلية، صوبه محدثًا ما ألم به من إصابات .

واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنهم شرعوا في قتل ناجي هيرمينيا سعيد جاد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ازهاق روحه حيث رصدوا المكان الذي أيقنوا مروره به ، وأطلقوا عليه الأعيرة النارية، وسرقوا السيارة رقم «961 أ ب و، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، متعلقات شخصية»، حيث استوقفوا الضحايا عنوة في الطريق العام مشهرين أسلحتهم النارية والبيضاء مطلقين صوبهم وابلًا من أعيرتهم غير عابئين ببث الرعب في نفوسهم وشلت مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالهم ومنقولاتهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال ناجي هيرمينا سعيد جاد الله، 63 عامًا، صائغ، حيث أكد أنه حال مرافقته للمتوفي أسعد عطية عباد، مستقلين السيارة الرقمية رقم «أ ب و 961» بالطريق العام، وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي استوقفهم المتهمين وآخرين مجهولين عنوة مشهرين أسلحتهم النارية الآلية مطلقين صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم للاستيلاء على ما بحوزتهم فأحدثوا إصابتهم، وأيد أقواله خالد شحاتة عبد الخير، 41 عامًا، صائغ.

وقال نبيل مجدي عرفة، 29 عامًا، نقيب شرطة ومعاون مباحث لقسم شرطة الأزبكية، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم العاشر وبمواجهته أقر له بقيامه برفقة أصدقائه من المتهمين بالتخطيط والتجهيز لارتكاب الواقعة وإعداد الأسلحة المستخدمة وتعمدهم إزهاق روح كل من يعترضهم للاستيلاء على المشغولات الذهبية والأموال.