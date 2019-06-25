انخفاض أسهم اليابان مع ارتفاع الين وتضرر المعنويات بفعل الشرق الأوسط

رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تضررت فيه شركات التصدير وتقلص الإقبال على المخاطرة بفعل مزيج من ارتفاع الين لأعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا مقابل الدولار وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع المؤشر نيكي الياباني 0.43 % ليغلق عند 21193.81 نقطة.

وما زالت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعة، مع قول طهران إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وعدد آخر من كبار المسؤولين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية.

وأدى التوتر إلى دعم الين الذى يُعتبر ملاذا آمنا ليواصل مكاسبه إلى 106.780 ين للدولار وهو أقوى مستوياته منذ بداية يناير.

وهبطت أسهم شركات التصدير القيادية بفعل ارتفاع الين.

وخسر سهم تويوتا موتور 0.6 % وتراجع سهم هوندا موتور 0.7 % وهبط سهم هيتاشي 1.1% وانخفض سهم طوكيو إلكترون 3.3 %.

وقبيل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد يومي 28 و29 يونيو في اليابان، كان إجمالي ضغط عمليات البيع محدودا.

وبلغت قيمة التعاملات على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.73 تريليون ين وهو ما لا يزيد كثيرا عن الرقم المسجل يوم الاثنين البالغ 1.4 تريليون ين وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة في قمة العشرين في أول لقاء مباشر بينهما منذ انهارت محادثات التجارة في مايو.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع الوطني بعد تقرير ذكر أن ترامب تحدث في الآونة الأخيرة على نحو غير معلن بشأن الانسحاب من اتفاقية الدفاع مع اليابان.

وارتفع سهم شركة صناعة معدات الدفاع ايشيكاوا سيساكوشو 8.5 % وزاد سهم هوا للآلات التي تصنع الأسلحة النارية 3.5 % وارتفع سهم هوسويا بايرو-انجينيرينج 6.4 %.

ومن بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو، انخفض 24.

وفاق عدد الأسهم المنخفضة تلك المرتفعة بواقع 1209 إلى 821.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % إلى 1543.49 نقطة.