انتهاء امتحان الأدب والنصوص لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

انتهت منذ قليل، اللجنة الأولى لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية، بامتحانات نهاية العام، حيث أدى الطلاب، امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص، والتى استمرت حتى الساعة الحادية عشر ظهرا.



تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.







