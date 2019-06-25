المجلس الأوروبى يعيد روسيا لعضويته بعد 5 سنوات من التعليق بسبب ضم القرم

رويترز

وافقت الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان فى أوروبا اليوم الثلاثاء على إعادة روسيا إلى عضويتها الكاملة فى أول عدول عن عقوبة دولية فرضت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم فى عام 2014 على الرغم من معارضة أوكرانيا وجورجيا.

ويمثل القرار دفعة دبلوماسية إيجابية لروسيا التى أنفقت مليارات الدولارات على دمج القرم لكنها فشلت فى الحصول على اعتراف غربى بضمها من أوكرانيا.

وأيدت فرنسا والمانيا القرار كسبيل للإبقاء على قناة اتصال مفتوحة فى وقت يتصاعد فيه التوتر بين الشرق والغرب.

وقالت متحدثة باسم المجلس إن الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبى صوتت بموافقة 118 صوتا ومعارضة 62 بعد منتصف الليل مباشرة على استعادة روسيا حق التصويت فى المجلس والمعلق منذ عام 2014.