الطقس فى البحرين: شديد الحرارة نهارا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق

كتب وكالات

ذكرت إدارة الارصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس سيكون اليوم الثلاثاء حار مع ظهور بعض السحب وتصاعد الاتربة فى بعض المناطق، ويتحول فى الليل إلى حسن، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا" .

وأوضحت أن الرياح تكون خلال النهار شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 10 عقد وتزداد من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا محذرة من رياح قوية السرعة .

وبينت إدارة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الموج يبلغ من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر .. ودرجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 15% .