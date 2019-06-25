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السعودية: إثارة قضية خاشقجى فى المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:26 م
السعودية: إثارة قضية خاشقجى فى المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات جمال خاشقجى
أ ش أ

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قال سفير السعودية لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية فى نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.

 

جاء ذلك حسبماأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء فى بيان القاه الواصل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف ، مؤكدا أن المملكة تعمل دائما على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.

 

وأضاف السفير الواصل أن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030" خلال السنوات القلية الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

 

وأكد السفير الواصل أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.


جمال خاشقجى

السعودية

تركيا

الامم المتحدة

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