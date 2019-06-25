الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، ومدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية، لاتهامهما بانتحال صفة أحد الأشخاص، والاستيلاء على 25 مليون جنيه.

شُكلت عدة مجاميع من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وقد أسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومى انتحل بها الثانى صفة العميل الأصلى للاستيلاء على المبلغ، واخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالى 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 مليون جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالى 5 ملايين جنيه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وتفتيش محال إقامتهما بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها، وأمرت بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات والتحفظ على كافة ممتلكاتهما.