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التعليم تنشط رابط نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:27 ص
التعليم تنشط رابط نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى 2019 طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرابط الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019، بعد أن تعرض للسقوط  أمس الإثنين، وعدم استجابته للعمل بكفاءة.

 http://g10.emis.gov.eg/

وبدأ رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2019  يعمل بشكل مرن وسهل، يستطيع الطالب من خلاله أن يتعرف على نتيجته من خلال الكود والرقم القومى.

وقالت مصادر مسئولة، إنه على الطالب الذى لم يتمكن من معرفة نتيجته أن يتوجه إلى المدرسة لمعرفتها والتأكد منها.

وأوضحت أن توصيف الألوان التى تظهر فى النتيجة كالتالى": اللون الأزرق متفوق أى فوق التوقعات واللون البرتقالى مناسب للتوقعات واللون الأخضر أقل من التوقعات واللون الرمادى منخفض أى يحصل الطالب على دور ثانى وفرصة أخرى.

وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوى (الدور الثانى) للعام الدراسى الحالى 2018/2019.

ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربى ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.



 

 


التربية والتعليم

نتيجة اولى ثانوى 2019

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اخبار اليوم

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