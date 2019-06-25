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الإندبندنت: تكاليف أعمال تجديد منزل الأمير هارى تجاوزت الحدود

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:25 م
الإندبندنت: تكاليف أعمال تجديد منزل الأمير هارى تجاوزت الحدود الأمير هارى وميجان ماركل
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن أعمال التجديد الرئيسية فى منزل دوق ودوقة ساسكس فى وندسور وُصفت بأنها "صارخة" وتتجاوز الحدود بعد أن تبين أن الأعمال كلفت دافعى الضرائب 2.4 مليون جنيه إسترلينى.

 

وأضافت الصحيفة أن تكلفة تجديد منزل الأمير هارى حفيد الملكة إليزابيث ملكة انجلترا وزوجته ميجان بلغت 2.4 مليون جنيه استرلينى (ثلاثة ملايين دولار).

 

غطى المبلغ، الذى أخذ من المخصص السنوى للعائلة المالكة الممول من دافعى الضرائب، تكلفة تحويل كوخ فروجمور إلى مسكن واحد بينما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.

 

وقال مايكل ستيفنس، أمين المحفظة الملكية "لم يخضع العقار للعمل لبضع سنوات وجرى تخصيصه بالفعل للتجديد بموجب المسئولية عن الحفاظ على حالة مبانى القصور الملكية المشغولة".


الامير هارى

الملكة اليزابيث

ميجان ماركل

تجديدات منزل الامير هارى

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