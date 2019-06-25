الأنبا أغاثون: نذكر اسم البابا تواضروس بكل الصلوات الطقسية ونؤكد محبتنا له

أكد الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، أن إيبراشيته تذكر قداسة اسم البابا تواضروس فى كافة الصلوات الطقسية والليتروجية وذلك بجميع الكنائس التابعة له التى تلتزم بقوانين الكنيسة.

وقال أسقف مغاغة والعدوة، فى رد له على تقرير مصور بالفيديو نشره "اليوم السابع"، عن اكتفائه بذكر صفة البطريرك وتجاهل اسم البابا، إن إيبراشيته تكن كل احترام وتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى ولكن فى بعض صلوات قداس رسامة الكهنة قيل اسم البطريرك دون ذكر كلمة "البابا تواضروس" معتبرا الأمر ضمن خطة ممنهجة لإحداث وقيعة بينه وبين البابا تواضروس الثانى.

الجدير بالذكر أن الأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة قد تقدم بمذكرة موقع عليها مع مطران وأسقفين آخرين لمطالبة البابا تواضروس بالتصدى لهادمى الإيمان وهو الأمر الذى أثار الجدل خاصة بعدما انتشرت تلك المذكرة على صفحات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى دأب أسقف مغاغة والعدوة على إصدار بيانات إعلامية فى كل مرة يعلن فيها البابا تواضروس إقدامه على تعديل أو إصلاح يخص الكنيسة أبرزها قضية قبول معمودية الكاثوليك وآخرها ضبط التقويم القبطى.