إعلان اسم رئيس الوزراء البريطانى الجديد فى 23 يوليو المقبل

وكالات الأنباء

أعلن حزب المحافظين البريطانى، اليوم الثلاثاء أنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطانى الجديد في 23 يوليو المقبل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وتجرى فى بريطانيا حالياً عملية اختيار رئيس وزراء جديد خلفاً لتريزا ماى، التى استقالت بعد عجزها عن تمرير الاتفاق الذى ابرمته مع بروكسل فى 25 نوفمبر العام الماضى أمام برلمان بلادها.

وفى هذا الإطار، أكد القادة الأوروبيون فى تصريحات لهم -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية- على عدم رغبتهم التدخل بالعملية المؤسساتية الداخلية فى بريطانيا وقال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إن تغير القادة لا يستدعى تغير المواقف.