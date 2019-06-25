إصابة شقيقين إثر انقلاب سيارة بقرية الثورة فى الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بإصابة شقيقين بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد انقلاب سيارة بقرية الثورة جنوب مركز الخارجة، مما أسفر عن إصابة "ياسر أحمد مخيمر" 37 سنة، مصاب اشتباه نزيف فى المخ، اشتباه نزيف بالبطن، "ناصر أحمد مخيمر" 45 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.