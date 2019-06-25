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إحالة مسن هتك عرض طفلة 4 سنوات فى البساتين للجنايات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:25 م
إحالة مسن هتك عرض طفلة 4 سنوات فى البساتين للجنايات هتك عرض طفلة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر عمر الصغير، وكيل نيابة البساتين بإحالة حارس عقار لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات.

 

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم قسم شرطة البساتين، بلاغا من حارس عقار يفيد تعرض طفلته "ز.م" 4 سنوات، لهتك عرضها ومحاولة اغتصابها على يد حارس عقار مجاور لهما بمنطقة المعادى الجديدة.

 

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكن النقيب أحمد سمير، معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ر.م" 72 سنة، حارس عقار بمنطقة المعادى الجديدة.

 

وبمواجهته بأقوال والد الطفلة والطفلة الضحية اعترف باستدراجها داخل غرفته بالعقار الذى يحرسه وخلع ملابسها وملابسه فى محاولة اغتصابها؛ تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

هتك عرض طفلة فى البساتين

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