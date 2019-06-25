أمين عام الناتو يرحب بإعلان واشنطن استعدادها للتفاوض مع طهران

بروكسل (أ ش أ)

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) يانس ستولتنبرج بإعلان الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض مع إيران.

وأعرب ستولتنبرج ـ حسبما أفاد راديو (مونت كارلو) الدولى ـ عن أمله فى أن يتم التفاوض بين واشنطن وطهران قريبا، مؤكدا ضرورة تأمين منطقة الخليج.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أكد - فى وقت سابق - أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، قائلا "أنا واثق من أنه فى اللحظة التى يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

وفرضت الولايات المتحدة - أمس - عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد على خامنئى وقادة فى الحرس الثوري؛ عقب إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية الأسبوع الماضى.