489 ألف طالب فى نتيجة الصف الاول الثانوى نتيجتهم إلكترونية بموقع الوزارة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 ، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية، تعلن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال ساعات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن متوسطات نسب النجاح بين الطلاب فى نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 منخفضة ولو تمت مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتوقف طالب اليابان ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت ولكن على موقع الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة الأولى فى نسبة الإشاعات موضحة أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يعمل ضد الوزارة أو يروج إشاعات، واللى مش عايز يشتغل فيها يسيبها، مشيرة إلى أن الوزارة لن ترد على أى إشاعات لم تتحدث عنها.