24 أغسطس.. النطق بالحكم على 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الاثنين، حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية لجلسة 24 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.