واشنطن بوست: ترامب يستخدم سياسة حافة الهاوية لتحقيق أهدافه الرئيسية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" أن ثلاثة تحولات فى السياسة الأمريكية قام بها دونالد ترامب هذا الشهر قد أكدت على أسلوبه فى الحكم الحر، وهو النهج الذى يحذر بعض الخبراء من أنه يبعث برسائل مختلطة ويعرض الأمن القومى الأمريكى للخطر.

وأوضحت الصحيفة إن نهج ترامب إزاء القضايا الثلاث، وهى مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على المهاجرين غير الشرعيين والتعريفة الجمركية على بضائع المكسيك وضرب إيران، تعتبر محفوفة بالمخاطر السياسية بالنسبة للرئيس الذى يستخدم بشكل متزايد سياسة حافة الهاوية فى محاولى لتحقيق أهدافه السياسية الرئيسية.

وكان المدافعون عن ترامب، ومنهم نائبه مايك بنس، قد جادلوا أمس الأحد، بأن الرئيس أبدى حذرا مثيرا للإعجاب برفضه المضى قدما فى توجيه ضربة عسكرية لإيران فى ضوء الخسائر المحتملة لها.

لكن منتقديه حاولوا تحويل نهجه المصحوب بأخطاء غالبا إلى قضية مهمة للناخبين فى إطار السباق الانتخابى. فمع اقتراب انعقاد أول مناظرة بين المرشحين الديمقراطيين لسباق 2020 بعد أيام، استغل الكثيرون منهم إلغاء ترامب لضرب إيران كأحدث حلقة ف نهج التراجع.

فقال السيناتور كورى بوكر إن تعامل ترامب مع إيران يعنى أنه حتى مع وجود ضربات على ناقلات النفط سيكون حلفاؤنا متشككين للغاية لكى يصدقونا فى الوقت الحالى. بينما قالت كامالا هاريس إنها لا تعتقد أن أى أحد ينبغى أن ينسب لنفسه الفضل فى إخماد أزمة من صنعه، وهو نفس ما قاله السيناتور بيرنى ساندرز حينما شبه ما فعله ترامب بإشعال النيران فى سلة ممتلئة بالأوراق ثم إخمادها.