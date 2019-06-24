ننشر المقبولين فى المرحلة الأولى بالمشروع الوطنى لرعاية الموهوبين بالغربية

وتكونت لجنة الإشراف علي المشروع برئاسة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، يسرى الديب وكيل الشباب، محمد جودة مدير عام الشباب،أخصائي الإدارة العامه للشباب، شويكار الخطيب مدير عام ادارة الرياضة.

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 30 محترفًا علي مستوى مراكز شباب الجمهورية، للمشاركة فى البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتى ستقام فى أغسطس 2019 واختيار 10 لاعبين من أعمار أخرى لعمل معايشة مع الأندية الهولندية.

وينشر" اليوم السابع" اسماء المقبولين فى المرحلة الأولى وهم:

بلال محمد عثمان ٢٠٠٧

يوسف منصور سلامه ٢٠٠٩

اياد الشاذلى حلمى ٢٠٠٩

علاء محمد فوزى ٢٠٠٩

مصطفى ابراهيم الغنيمي ٢٠٠٩

ابراهيم محمد ابراهيم ٢٠٠٩

ابراهيم محمد ابراهيم طه ٢٠٠٨

عبدالله اسامه خليل ٢٠٠٨

صفوت مصطفى عبد المنعم ٢٠٠٩

محمد اشرف شعبان ٢٠٠٩

معز الدين احمد داراز ٢٠٠٩

زياد محمد النجار ٢٠٠٩

حسن سامى حسن ٢٠٠٨

جلال عبد العظيم محى ٢٠٠٨

محمد عبد الوهاب السباعي ٢٠٠٩

احمد محمد احمد محمد ٢٠٠٩

ابراهيم احمد محمد ٢٠٠٩

زياد هانى فرج الله ٢٠٠٨

خالد طارق محمود ٢٠٠٨

عمر عياد شفيق شفيق ٢٠٠٨

عبدالله مصطفى محمد ٢٠٠٨

سمير محمد سمير ٢٠٠٨

أمير إيهاب فضل ٢٠٠٨

على فتحى على ٢٠٠٨

منصور السيد منصور ٢٠٠٧

محمد احمد محمد ٢٠٠٧

عبدالله فارس عبد المقصود ٢٠٠٧

يوسف احمد طلعت ٢٠٠٧

زياد محمد عبد الودود ٢٠٠٧

وليد مجدى محمد ٢٠٠٧

محمد عبد القادر محمد ٢٠٠٧

بدوى عبدالله بدوى ٢٠٠٩

يوسف احمد عبد المقصود ٢٠٠٧

محمد رمضان محمود ٢٠٠٧

محمد تامر محمد ٢٠٠٧

نور هانى حسن ٢٠٠٧

عبد الرحمن محمد رمضان ٢٠٠٧

عبد الرحمن محمد شوقى ٢٠٠٧

خالد طارق الجناينى ٢٠٠٨

محمد فايز محمد ٢٠٠٧

عبد الرحمن سيد على ٢٠٠٧

محمد سعيد سعيد ٢٠١٠

يوسف خيري حسن ٢٠٠٧

محمد محمود محمد ٢٠٠٧

يوسف هانى عبد القادر ٢٠٠٧

احمد محمد عبد الرازق ٢٠١٠

وليد محمد بخاطرة ٢٠٠٦

محمد اشرف شهاب الدين ٢٠٠٦

فارس عتمان المحمدى ٢٠٠٦

عبد الخالق محمد عبد الخالق ٢٠٠٦

زياد محمد زين العابدين ٢٠٠٦

ابراهيم حسن عبد الفتاح ٢٠٠٤

احمد تامر احمد ٢٠٠٥

عبدالرحمن محمد ابو هلال ٢٠٠٥

محمد شوقى محمد ٢٠٠٦

سعد الدين عبد السلام ٢٠٠٦

زياد رضا فتحى ٢٠٠٦

محمد ابراهيم ابراهيم ٢٠٠٦

احمد عبد الرحمن احمد ٢٠٠٦

عبدالله محمد محمد ٢٠٠٦

عزت سعد عزت ٢٠٠٦

شريف رضا محمد ٢٠٠٦

عمرو شفيق السيد ٢٠٠٥

محمد ربيع ابو بكر ٢٠٠٥

محى الدين فرج محى الدين ٢٠٠٥

محمد العدوي سمير ٢٠٠٦

احمد حسام سعد ٢٠٠٦

عبدالرحمن محمد ابراهيم ٢٠٠٥

نبيل عبد الحميد ادريس ٢٠٠٤

يوسف على عبد القادر ٢٠٠٤

احمد فرج حسن ٢٠٠٤

احمد محمد عطيه ٢٠٠٥

احمد عادل عبد العزيز ٢٠٠٥

محمد عطيه الكيلانى ٢٠٠٤

محمد عونى رافت ٢٠٠٤

محمد صلاح فهيم ٢٠٠٤

سمير ابراهيم سمير ٢٠٠٤

عبدالرحمن هانى عبد النبي ٢٠٠٥

احمد ابراهيم محمد ٢٠٠٥

احمد ابراهيم مصطفى ٢٠٠٥

محمد وحيد شعبان ٢٠٠٤

ابراهيم رشاد منسي ٢٠٠٥

شريف عادل السيد الصعيدى ٢٠٠٥

هشام محمد سلام ٢٠٠٦

احمد ياسر محى ٢٠٠٦

محمد صبحي سعد ٢٠٠٦

محمد احمد احمد ٢٠٠٦

محمد سامح عبد الفضيل ٢٠٠٦

محمد محمود فهمى ٢٠٠٦

ابو المجد عبد الفتاح غزلات ٢٠٠٢

مصطفى ابراهيم مصطفى ٢٠٠٢

عماد عبد الحليم احمد ٢٠٠٢

ابراهيم سعد عبد السلام ٢٠٠٣

كريم خالد محمد ٢٠٠٢

مدحت سعد حامد ٢٠٠١

يوسف السيد عبد المقصود ٢٠٠٢

مصطفى ابراهيم مصطفى ٢٠٠٢

محمد سليمان محمد ٢٠٠٠

رزق سمير شعبان ٢٠٠١

محمد على فاروق ٢٠٠١

محمد شاكر محمد ٢٠٠١

معاذ محمد السعيد ٢٠٠٣

محمد عصام محمود ٢٠٠٢

محمد ابراهيم محمد ٢٠٠٣

عبد المنعم محمد عبد المنعم ٢٠٠٣

احمد المغاورى سامى ٢٠٠٣

احمد وجيه على ٢٠٠٣

انس ايوب عبد السلام ٢٠٠٣

يوسف حسام فتحى ٢٠٠٣

وتم انتقاء الـ 100 لاعب من بين المشاركين لاختيار أفضل 30 لاعبًا من الأعمار من 15-18 سنة لتشكيل منتخب للموهوبين المحترفين والإعداد للاشتراك في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا



