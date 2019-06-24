نقيب العلاج الطبيعى يطالب "الأعلى للإعلام" بمنع ظهور الدخلاء على الفضائيات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إنه خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لطلب منع ظهور الأدعياء، والدخلاء على القنوات الفضائية، دون الرجوع للنقابات المختصة، والتأكد من مهنته وصفته، والحصول على موافقة النقابات على ظهور أعضائها بالفضائيات، مشيرا إلى أن كثيرا من الأدعياء يصدرون نصائح علمية وطبية قد تضر بالمرضى، وتعرض حياتهم للخطر.

وأوضح سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجان فى النقابات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة ومحاربة مزاولة دخلاء المهنة، للعلاج الطبيعى مع المرضى، مشيرا إلى أنه طبقا لنص القانون رقم 3 لسنة 1985، وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 1994، فأنه يشترط فى من يمارس مهنة العلاج الطبيعى أن يكون خريج من كلية العلاج الطبيعى، ويحمل ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مع ضم المذكرات المُحررة ضد المراكز المخالفة، بالإضافة إلى متابعة قرارات الغلق مع العلاج الحر.

وأكد أن لجان النقابات الفرعية، ستتخذ إجراءات حيال أى مركز أو عيادة تابعة لأدعياء، لإغلاقها، وفى حال عدم الاستجابة لها، فأن النقابة العامة ستصعد إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، حفاظا على صحة المواطنين.