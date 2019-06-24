ملاك وشيطان.. ماذا يدور فى عقل ترامب حول إيران؟ كاريكاتير USA Today يجيب

كتبت ريم عبد الحميد

سخرت صحيفة USA Today الأمريكية من ارتباك السياسة الأمريكية بشأن إيران وتخبط المواقف داخل فريق الأمن القومى للرئيس دونالد ترامب، والتضارب الصريح بين تردده إزاء استخدام القوة العسكرية وإصرار مستشاريه وفى مقدمتهم جون بولتون على ضرب إيران.

وصور كاريكاتير الصحيفة ترامب وعلى كتفه الأيمن ملاك طيب فى صورة ترامب نفسه يدعوه إلى "ضبط النفس"، وعلى يساره شيطان فى صورة مستشار الأمن القومى جون بولتون يقول له "من الرجل الجديد؟"، فى إشارة إلى ضرورة تغيير موقفه إزاء الذهاب إلى حرب جديدة.



كاريكاتير يو إس إيه توداى

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت خلافا صريحا فى موقف الرئيس الأمريكى ومستشاره للأمن القومى، لاسيما بعد الكشف عن إلغاء ترامب توجيه ضربة عسكرية لطهران قبل فترة وجيزة من تنفيذها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت فى تقرير لها أمس، الأحد، إن الرئيس ترامب رفض العمل العسكرى ضد إيران رغم الجهود الحثيثة التى بذلها مستشاروه للأمن القومى لإقناعه بذلك.وقالت الصحيفة إن قرار ترامب بالتراجع عن توجيه ضربات دقيقة إلى 3 أهداف محددة فى إيران أغضب معظم مستشاريه للأمن القومى وعلى رأسهم جون بولتون.

ونقلت عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكى، أن ترامب ردد أمامه عبارة: "هؤلاء الناس يريدون جرنا إلى الحرب، وهذا مثير للاشمئزاز"، فى إشارة إلى مستشاريه للأمن القومى، وأضاف: نحن"لم نعد بحاجة إلى الحرب".