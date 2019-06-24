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تعزيز شبكة الإنتاج العالمية

مرسيدس- بنز توقع مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها فى مصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 م
مرسيدس- بنز توقع مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها فى مصر مرسيدس توقع مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها في مصر
تقرير خاص

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• مرسيدس - بنز تخطط لتجميع سيارات الركوب في مصر بالتعاون مع شريك محلي 

• بعد نجاح المفاوضات الثنائية، الشركة توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية يوم الإثنين 24 يونيو 

• ماركوس شيفر-عضو مجلس إدارة دايملر AG للبحوث وتطوير سيارات مرسيدس-بنز: "مصر سوق هام لسيارات الركوب والأوتوبيسات والمركبات التجارية لدايملر منذ سنوات طويلة. إننا نسعى لتقديم مزايا متنوعة في مصر ودول المنطقة على المدى الطويل، من خلال التعاون الإستراتيجي في مجال تقنيات التنقل الحديثة، كما نساهم عن طريق تعاوننا مع مصر، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي " .

• يورج بورتسر-عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد في مرسيدس-بنز: "إنّ التجميع المحلي لسيارات الركوب يتيح لنا هيكلة شبكتنا العالمية للإنتاج، بما يمنحها المزيد من المرونة والكفاءة في الاستجابة لإحتياجات العملاء بصورة أفضل"        

 
وقعت مرسيدس- بنز والحكومة المصرية اليوم على مذكرة تفاهم لتجميع سيارات ركوب مرسيدس- بنز محلياً في مصر. وتأتي مذكرة التفاهم كمحصلة للمفاوضات الناجحة التي أجرتها مرسيدس- بنز مع الحكومة المصرية. في الوقت نفسه، ستعمل هذه الخطط الجديدة على تعزيز مكانة مرسيدس-بنز في السوق المحلي. 
 
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، يقول ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة دايملر AG للبحوث وتطوير سيارات مرسيدس- بنز: "مصر سوق هام لسيارات الركوب والأوتوبيسات والمركبات التجارية لدايملر منذ سنوات طويلة. إننا نسعى لتقديم مزايا متنوعة لمصر ودول المنطقة على المدى الطويل، من خلال التعاون الإستراتيجي في مجال تقنيات التنقل الحديثة، كما نساهم عن طريق تعاوننا مع مصر، فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
 
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم لا تتضمن فقط التفاصيل المتعلقة بالتجميع المحلي في السوق المصري، ولكنها تحتوى أيضاً على مجالات أخرى محتملة للتعاون بين الحكومة المصرية ومرسيدس- بنز.
 
أما على مستوى تجميع السيارات، فسيقوم الشريك المحلي باتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع. في الوقت نفسه، تؤكد مرسيدس-بنز على مشاركة الموردين المصريين والخبرات المصرية في العمليات الإنتاجية المختلفة طبقاً لما تضمنته مذكرة التفاهم.
 
ويضيف يورج بورتسر- عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد فى مرسيدس- بنز: "إنّ التجميع المحلي لسيارات الركوب يتيح لنا هيكلة شبكتنا العالمية للإنتاج، بما يمنحها المزيد من المرونة والكفاءة في الاستجابة لإحتياجات العملاء بصورة أفضل".
 
وبالنظر للإمكانيات طويلة الأجل التي يتمتع بها السوق المصري، يمكن وضع تصور محتمل حيث تقوم بمقتضاه مرسيدس-بنز بضخ استثمارات جديدة في مجالات توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، واقامة مركز لوجيستي في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إلى جانب مركز للتدريب. بالإضافة لذلك، فقد عرضت مرسيدس-بنزعلى الحكومة المصرية تقديم خبراتها المتخصصة في مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية.   
 
إنّ مرسيدس-بنز ستعمل من خلال تجميع السيارات في السوق المحلي على دعم مكانة مصر كمركز اقليمي هام للتصنيع والإنتاج. وحالياً، توفر مرسيدس-بنز أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر، من خلال شركتها لاستيراد وبيع سيارات الركوب، ومستودع قطع الغيار المركزي، والعديد من تجار التجزئة والورش المعتمدة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة.  ومع البدء في التجميع المحلي لسيارات الركوب في مصر، ستتمكن مرسيدس-بنز من خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في توفير فرص تدريبية أفضل عن طريق مركز التدريب المخطط إقامته في السوق المحلي.

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