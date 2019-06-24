محافظ الوادى الجديد يوقف بث مباريات أفريقيا على شاشات العرض لتفادى التكدس المرورى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وقف بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مواقع الشاشات العملاقة المخصصة لعرض المباريات فى مركزى الخارجة والداخلة.

جاء ذلك بعد حدوث تكدسات مرورية فى مواقع عرض الشاشات ووجه المحافظ بقصر بث المباريات على القاعات المكيفة بديوان عام المحافظة والمراكز الاستكشافية للعلوم بالداخلة والخارجة وقاعات مراكز الشباب .

ومن جانب آخر آثار هذا القرار ردود فعل متفاوتة بين أهالى مدينتى الداخلة والخارجة حيث انتقد المواطنين مواقع تركيب تلك الشاشات العملاقة والتى تم وضعها فى منتصف الميادين وعلى تقاطعات الطرق بما لا يسمح بوجود تجمعات للمواطنين أمامها مطالبين بإعادة النظر فى مواقعها وتغيير اتجاهاتها لتكون مطلة على الحدائق وتسمح بوجود تجمعات حولها.

فيما أكد عدد آخر من المواطنين إنه لا يعقل وضع شاشة عرض فى مواجهة دور سينما وميدان محورى شديد الإزدحام بالخارجة ولا يعقل أيضا وضع شاشة عرض أمام مقر مبنى مديرية الأمن وباقى الأحياء بنفس الطريقة بإستثناء موقع شاسة عرض الممشى السياحى والذى يستغله أصحاب المحلات والكافيهات فى إرغام المواطنين على شراء المشروبات غالية الثمن طوال فترات بث المباريات وذلك على حد قولهم .

جدير بالذكر أن المحافظة استعدت لإستقبال البطولة بتجهيز 7 شاشات عملاقة لإذاعة المباريات، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة وتتواجد بكل من ( الممشى السياحى - السينما - ميدان الساعة - ميدان الشعلة) بالخارجة، شاشة بكل من باريس والداخلة والفرافرة، بالإضافة إلى تجهيز 6 مراكز شباب على مستوى المحافظة وتزويدها بشاشات عرض.