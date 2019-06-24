محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة عمل غرفة عمليات المجموعة السادسة بأمم أفريقيا

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على متابعة سير وانتظام العمل داخل غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المحافظة، والتى تم تشكيلها بناءً على القرار رقم 360 لسنة 2019 الذى أصدره المحافظ بتشكيل الغرفة لمتابعة أعمال المجموعة السادسة من مباريات كأس الأمم الإفريقية، التى تسضيفها الإسماعيلية خلال الفترة من 25 / 6/ 2019 وحتى انتهاء المباريات على إستاد الإسماعيلية الرياضى.

وتعقد غرفة العمليات اجتماعاتها اعتبارا من صباح اليوم، بقاعة الإجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة طوال مدة إقامة البطولة حتى مغادرة الفرق وجمهور الفرق المشاركة من مدينة الإسماعيلية، ومتابعة كل الأمور التى تتعلق بالبطولة فيما يخص المجموعة السادسة مجموعة الإسماعيلية ويستمر عمل الغرفة على مدار الـ 24 ساعة متواصلة لتلقى أى بلاغات وتلافيها على وجه السرعة.

وحضر اللقاء المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة و كل نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائب مركز ومدينة فايد ونواب الأحياء الثلاثة ومندوب مديرية الصحة ومندوب مديرية أمن الإسماعيلية ومندوب مرفق الاسعاف ومندوب إدارة المرور ومندوب إدارة الحماية المدنية ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ورئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية ومدير إدارة الأشغال بالإسماعيلية هيئة قناة السويس ومندوب شركة كهرباء القناة بالإسماعيلية والمستشار الإعلامى للمحافظة ومدير عام الحسابات بالمحافظة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومدير إدارة الإعلام بالمحافظة ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة ومدير إدارة السياحة بالمحافظة ومدير إدارة الازمات بالمحافظة والعضو القانونى بالإدارة القانونية بالمحافظة

وخلال اللقاء أكد المحافظ على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة المعنية حتى تخرج فعاليات البطولة بالشكل المشرف لمصر أمام العالم أجمع وبما يشرف اسم الإسماعيلية.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

ووضعت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية برنامجًا لاستقبال منتخبات المجموعة السادسة فور وصولها قادمة من بلادها للانتظام فى معسكر مغلق بالمحافظة لحين بدء مباريات البطولة باستقبالهم بأغانى السمسمية وفرق الفنون الشعبية الى ترفع أعلامهم، بالإضافة إلى قيام هيئة قناة السويس بتوفير جولات بحرية لبعثة المنتخبات لمشاهدة قناة السويس الجديدة.