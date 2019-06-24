مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 17083 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 601 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1531 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 449 نقطة.