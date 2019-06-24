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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات الاثنين

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:11 م
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 17083 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 601 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1531 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 449 نقطة.
 
 

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