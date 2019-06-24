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لندن تحتضن ندوة لمناقشة الوضع فى الراهن فى ليبيا السبت المقبل

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:45 م
لندن تحتضن ندوة لمناقشة الوضع فى الراهن فى ليبيا السبت المقبل دكتور عبدالله عتامنة
كتب : أحمد جمعة

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تعقد 110 شخصية ليبية وشخصيات عربية أوروبية ندوة تحت عنوان "ليبيا وأمل قيام الدولة المدنية"، يوم السبت المقبل، فى العاصمة البريطانية لندن.

وتسلط الندوة الضوء على الوضع الراهن فى ليبيا واستشراف المستقبل نحو أمل قيام الدولة المدنية، وتتطرق الندوة لأربع نقاط رئيسية لقيام الدولة المدنية وهى حقوق الانسان، الشرعية المحلية والدولية والوضع الاقتصادى، وناقوس الخطر الذى يهدد الاقتصاد الليبى ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى ليبيا.

ويسعى المؤتمر الذى ستشارك به نخبة متخصصة وحضور رفيع المستوى مهتم بالشأن الليبى لطرح أفكار عملية تساهم بشكل مباشر فى تخطى هذه المرحلة المؤلمة فى تاريخ ليبيا والبدء فى مرحلة واضحة المعالم والشواهد.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالله عتامنة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع مشاركة عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني وبعض الخبراء والمستشارين من الحكومة البريطانية، وبعض سفراء الدول العربية، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى فتحى المجبرى، وبعض مستشاري روساء دول سابقين للشوون الأمنية والعسكرية والسياسية.

 


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