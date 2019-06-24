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كمبوديا: فرق الإغاثة تنقذ شخصين بعد يومين من انهيار مبنى تحت الإنشاء

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:48 م
كمبوديا: فرق الإغاثة تنقذ شخصين بعد يومين من انهيار مبنى تحت الإنشاء جرحى كمبوديا ارشيفية
أ ش أ

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 أفادت تقارير إعلامية في كمبوديا، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غرب البلاد، أمس الأول، إلى 28 قتيلا و26 مصابا، فيما تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ شخصين.
 
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن هذا المبنى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ والإغاثة ما زالت مستمرة، كما أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى المكون من سبعة طوابق، والذي كان قد تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية به.
 
وأضافت الشبكة الأمريكية أن رئيس الوزراء الكمبودي هون سن تفقد موقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس، وتابع الأوضاع مع العديد من وزراء الحكومة المشرفين على عملية الإنقاذ.

كمبوديا

عمليات الإنقاذ

سيهانوكفيل

المستثمرين الصينيين

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