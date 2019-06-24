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قمر شوال فى تربيعه الأخير بسماء مصر والوطن العربى الليلة

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:09 م
قمر شوال فى تربيعه الأخير بسماء مصر والوطن العربى الليلة قمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يظهر قمر التربيع الأخير لشهر شوال بسماء مصر والمنطقة العربية  بعد منتصف ليل اليوم  الإثنين ويبقى مشاهدا إلى يغرب ظهر الثلاثاء حسب التوقيت المحلي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيكون من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الثلاثاء مع خلفية السماء الزرقاء.

وبعد ذلك سوف يصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة (9:46 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة اسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مره كل 29.5 يوم.

هذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا ، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافي.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في المحاق لشهر ذي القعدة 1440 .


 

 


القمر

الفلك

قمر شوال

التربيع الاخير

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