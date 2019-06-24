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قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور غدا

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:29 ص
قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور غدا صنبور مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها، غدا الثلاثاء، الموافق 25 يونيه الجارى، لمدة 3 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 

 


القليوبية

شركة مياه الشرب بالقليوبية

قطع مياه الشرب عن مدينة قها

غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

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