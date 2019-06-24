ضبط هارب من حكم بالمؤبد فى قضية خطف بالغردقة وتنفيذ 426 حكما

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط المدعو "محمود. ا. م" ، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4536 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 33/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن المؤبد "خطف".

كما تم ضبط المدعو "سامح. و. ا"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4531 / 2017 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 640/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنية "مخدرات".

كذلك تم ضبط المدعو "جمال. م. ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1641 / 2017 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 633/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنية "مخدرات".

كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط 68 جنح حبس جزئي، و20 حكم جنح حبس مستأنف، و276 حكم جنح غرامات جزئية، و6 حكم جنح غرامات مستأنف، و53 حكم جنح مخالفات، وكانت إجمـالي الأحكـام المنفذة 426 حكما .