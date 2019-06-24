سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 02:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع" بيتك بإيدك" بحى ميتالكو بالخارجة

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:59 م
صور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع" بيتك بإيدك" بحى ميتالكو بالخارجة محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع بيتك بإيدك
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتفقد موقع مشروع "بيتك بإيدك" بحى ميتالكو بالخارجة، وذلك لمتابعة خطة العمل، حيث وجه مديرية الإسكان بإنشاء عمارتين ضمن المشروع لإقامة مجتمع سكنى متكامل.

كما وجه المحافظ برفع كفاءه مسجد ميتالكو الحالى ورفع المخلفات بالمنطقة المحيطة وإعادة فحص قرارات التخصيص للأراضى المحيطة لدراسة إمكانية إستغلالها فى توفير خدمات لأهالى الحى.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة أن المشروع يهدف إلى إقامة وحدات سكنية للشباب بسعر التكلفة بمواقع ومساحات متميزة، وبدعم من المحافظة لمساعدة الشباب ومحدودى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

FB_IMG_1561372078536

جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك
 
FB_IMG_1561372081267
جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك

 

FB_IMG_1561372085034
جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك

 

FB_IMG_1561372087167
جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك

 

 


حى ميتالكو بالخارجة

مشروع بيتك بايدك

مساكن الشباب بالخارجة

محافظ الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد: إنشاء مشتل إقليمي للنباتات البيئية بالمحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 04:15 م

صور.. محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية ويكلف بحصر آبار الخارجة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:58 م

محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مركز التأهيل خلال جولة تفقدية

السبت، 22 يونيو 2019 02:19 م

صور محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مجمع تمور المحافظة

السبت، 22 يونيو 2019 02:05 م

محافظ الوادى الجديد يعلن انطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة