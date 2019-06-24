صور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع" بيتك بإيدك" بحى ميتالكو بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتفقد موقع مشروع "بيتك بإيدك" بحى ميتالكو بالخارجة، وذلك لمتابعة خطة العمل، حيث وجه مديرية الإسكان بإنشاء عمارتين ضمن المشروع لإقامة مجتمع سكنى متكامل.

كما وجه المحافظ برفع كفاءه مسجد ميتالكو الحالى ورفع المخلفات بالمنطقة المحيطة وإعادة فحص قرارات التخصيص للأراضى المحيطة لدراسة إمكانية إستغلالها فى توفير خدمات لأهالى الحى.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة أن المشروع يهدف إلى إقامة وحدات سكنية للشباب بسعر التكلفة بمواقع ومساحات متميزة، وبدعم من المحافظة لمساعدة الشباب ومحدودى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك

جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك

جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك

جولة محافظ الوادى بموقع مشروع بيتك بإيدك