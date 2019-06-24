صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف تمهيدا لافتتاحه

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير لمراكز خدمات المواطنين المطورة.

وتفقد محافظ الإسكندرية برفقة أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، مركز خدمات المواطنين بالسيوف المطور التى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطويره لرفع كفاءة الأداء لخدمة المواطن السكندرى وتقديم الخدمة التموينية بطريقة مناسبة للمواطنين، حيث قامت الوزارة بتطوير 7 مراكز خدمات على مستوى الإسكندرية إحلالا لمكاتب التموين الحالية غير المناسبة لأداء الخدمة.

كما تفقد المحافظ المركز الجديد المطور وقام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرح لأعمال التطوير والبنية التحتية التى تمت بالمركز، وكذلك لوجستيات المركز من أجهزة الحاسب الآلى والمكاتب والنداء الآلى واللوحات الإرشادية للمواطنين تقديم الخدمة وكاميرات المتابعة الموجودة بالمركز ومكتب الاستقبال وشباك أداء الخدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحديث مع الموظفين مقدمى الخدمات والذين تم تدريبهم على مهارات خدمة العملاء والتعامل على حل مشاكل الجماهير وكذلك التدريب على الحواسب الآلية من خلال برامج تدريبية وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بروتوكول موقع مع جامعة القاهرة.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمركز من أعمال تطوير وأعمال لوجستية تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة وتحدث مع فريق العمل وأصدر تعليمات مشددة لفريق العمل بضرورة حسن معاملة المواطنين لتكتمل المنظومة.

حضر الجولة مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير مركز الإعلام للمديرية ومدير إدارة تموين شرق وفريق العمل بالمرك.



محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف



محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف



محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف



محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف