سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف تمهيدا لافتتاحه

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:30 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف تمهيدا لافتتاحه محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير لمراكز خدمات المواطنين المطورة.

 

وتفقد محافظ الإسكندرية برفقة أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، مركز خدمات المواطنين بالسيوف المطور التى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطويره لرفع كفاءة الأداء لخدمة المواطن السكندرى وتقديم الخدمة التموينية بطريقة مناسبة للمواطنين، حيث قامت الوزارة بتطوير 7 مراكز خدمات على مستوى الإسكندرية إحلالا لمكاتب التموين الحالية غير المناسبة لأداء الخدمة.

 

كما تفقد المحافظ المركز الجديد المطور وقام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرح لأعمال التطوير والبنية التحتية التى تمت  بالمركز، وكذلك لوجستيات المركز من أجهزة الحاسب الآلى والمكاتب والنداء الآلى واللوحات الإرشادية للمواطنين  تقديم الخدمة وكاميرات المتابعة الموجودة بالمركز ومكتب الاستقبال وشباك أداء الخدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحديث مع  الموظفين مقدمى الخدمات والذين تم تدريبهم على مهارات خدمة العملاء والتعامل على حل مشاكل الجماهير وكذلك التدريب على الحواسب الآلية من خلال برامج تدريبية وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بروتوكول موقع مع جامعة القاهرة.

 

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمركز من أعمال تطوير وأعمال لوجستية تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة وتحدث مع فريق العمل وأصدر تعليمات مشددة لفريق العمل بضرورة حسن معاملة المواطنين لتكتمل المنظومة.

 

حضر الجولة مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير مركز الإعلام  للمديرية ومدير إدارة تموين شرق وفريق العمل بالمرك.

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف (2)
محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف (3)
محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف (4)
محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف (5)
محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف (1)
محافظ الإسكندرية يتفقد مكاتب التموين بحى السيوف 

 


الاسكندرية

مركز تموين السيوف

مكاتب التموين بالاسكندرية

التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة