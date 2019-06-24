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صور.. رئيس الوزراء يجرب أول سيارة كهربائية لشركة مرسيدس فى ألمانيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:05 م
صور.. رئيس الوزراء يجرب أول سيارة كهربائية لشركة مرسيدس فى ألمانيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة شتوتجارت- هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

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قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتجربة أول سيارة بالكهرباء لشركة مرسيدس، وذلك خلال زيارته لمقر شركة مرسيدس بشتوتجارت، على هامش زيارته لألمانيا، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى - الألمانى، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول امكانيات السيارة . 
 
تأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى الاقتصادى العربى - الألمانى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.
 
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شتوتجارت

مرسيدس

المنتدى العربى الالمانى

مصطفى مدبولى

مصر والمانيا

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