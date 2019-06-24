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شاهد.. شيف بأحد فنادق الغردقة يصنع بيتزا بصورة لاعب المنتخب تريزيجيه

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:36 م
شاهد.. شيف بأحد فنادق الغردقة يصنع بيتزا بصورة لاعب المنتخب تريزيجيه السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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صنع أحد الشيفات بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بيتزا عليها صورة لاعب المنتخب الوطني  محمود حسن تريزيجيه لتقديمها للسياح. 
 
وجاء ذلك احتفالا منه باحراز ترزيجية هدف الفوز في أول لقاء لبطولة كأس الأمم الافريقية بين مصر وزيمبابوي، والتي تستضيفها مصر حاليا. 
 
من جانبه قال الشيف خالد عبدالفتاح، صانع  البيتزا ، أن فكرة تصميم بيتزا بصورة نجم المنتخب الوطني محمود تريزيجية ،  هي تكريما له لتسجيله هدف في صالح المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة ، مضيفا  أن الكثير من السياح حرصوا علي التقاط الصور مع البيتزا واعجبوا كثيرا بها وكذلك العاملين بالفندق.
 
 
 
السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه (6)
 
السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه (9)
 
السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه (10)
 
السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه (10)

السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه (11)
 
السياح يلتقطون الصور مع بيتزا تريزيجيه (12)
 
 

البحرالاحمر

شيف

بيتزا

ترزيجيه

بطولة الامم الافريقية

مصر

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