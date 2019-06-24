الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء: القيادة السياسية المصرية تدعم التعاون بين مصر وألمانيا الإثنين، 24 يونيو 2019 10:28 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رسالة شتوتجارت- هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أبدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، سعادته لتواجده فى ألمانيا، وزيارته لشركة بوش لتصنيع الثلاجات، لافتا إلى دعم وتشجيع القيادة السياسية المصرية لهذا التعاون بين مصر وألمانيا. جاء ذلك عقب جولة رئيس الوزراء وزيارته لشركة بوش الألمانية ومصانعها. شتوتجارت مصر والمانيا مصطفى مدبولى شركة بوش مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة فيديو وصور.. جولة رئيس الوزراء داخل شركة بوش الألمانية الإثنين، 24 يونيو 2019 10:10 ص مدبولى يشهد اليوم توقيع مذكرتين مع مصنعى مرسيدس وبوش بألمانيا للاستثمار بمصر الإثنين، 24 يونيو 2019 08:43 ص اليوم.. جولة لرئيس الوزراء بعدد من كبريات الشركات فى ألمانيا الإثنين، 24 يونيو 2019 07:37 ص الحكومة تعلن إنشاء شركة للمقاصة والتسوية والحفظ بين البنك المركزى والمالية الجمعة، 21 يونيو 2019 10:37 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى المزيد من Trending Plus
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