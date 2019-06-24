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رئيس الوزراء: القيادة السياسية المصرية تدعم التعاون بين مصر وألمانيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:28 ص
رئيس الوزراء: القيادة السياسية المصرية تدعم التعاون بين مصر وألمانيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة شتوتجارت- هند مختار

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هند-مختار
 
أبدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، سعادته لتواجده فى ألمانيا، وزيارته لشركة بوش لتصنيع الثلاجات، لافتا إلى دعم وتشجيع القيادة السياسية المصرية لهذا التعاون بين مصر وألمانيا.
 
جاء ذلك عقب جولة رئيس الوزراء وزيارته لشركة بوش الألمانية ومصانعها. 
 
 

شتوتجارت

مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

شركة بوش

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