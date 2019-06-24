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رئيس الوزراء الأردنى يؤكد عمق وتميز العلاقات مع الكويت

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:33 م
رئيس الوزراء الأردنى يؤكد عمق وتميز العلاقات مع الكويت رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، عمق وتميز العلاقات الأخوية التى تربط الأردن ودولة الكويت، التى تعد نموذجا للعلاقات العربية فى المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الأردنى بالوفد الإعلامى الكويتى المشارك في الملتقى الإعلامي الكويتي الأردني، المنعقد حاليا في عمان، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني جمانة غنيمات.
وأكد الرزاز حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، وتجسيدا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع العاهل الأردني عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرحبا بعقد الملتقى الإعلامي الكويتي الأردني في عمان، الذي يأتي ترجمة لأواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الإعلام الذي يشكل تجربة متقدمة، ويحظى بهامش واسع من الحريات في البلدين.
وأشار إلى القواسم المشتركة التي تجمع الأردن والكويت، وفي مقدمتها الثقافة السياسية والتعامل بعقلانية وتغليب لغة الحوار مع القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على بناء جسور الثقة والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك.
من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد الإعلامي الكويتي الحرص الأردني على إنجاح وإدامة عقد الملتقى الإعلامي الكويتي الأردني، وترسيخ تجربته الفاعلة في تعزيز العلاقات الإعلامية والثقافية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى البلدين، مشيرين إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها الكوادر البشرية الأردنية في مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها دولة الكويت.


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عمر الرزاز

الكويت

العلاقات الأردنية الكويتية

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