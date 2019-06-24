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دخول مجلة هندسة الإسكندرية ضمن تصنيف JCR العالمى

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:35 ص
دخول مجلة هندسة الإسكندرية ضمن تصنيف JCR العالمى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بمناسبة دخول مجلة الكلية رسميا ضمن تصنيف JOURNAL Citation Reports (JCR)، وهى قائمة بالمجلات المفهرسة عالميا وتصدر من هيئة (كلارفيت) العالمية، وتعتمد عليها كل تصنيفات الجامعات العالمية.

 وأوضح الكردى فى بيان أن مجلة كلية الهندسة أصبحت تحتل الترتيب الـ 13 من 88 فى تخصص العلوم الهندسية المتابينة والمتداخلة Engineering Multidisciplinary، وبهذا تكون المجلة وصلت ل 25 % فى الربع الأول Q من التصنيف.

 

 

 


الاسكندريه

هندسه الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

تصنيفات علمية

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