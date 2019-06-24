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جنود الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون مخيم شعفاط بالقدس

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:43 م
جنود الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون مخيم شعفاط بالقدس مستوطنون يقتحون الأقصى
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، اليوم الاثنين مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، فيما جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح فى مخيم شعفاط أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت فى بعض حاراته، ثم داهمت عدة منازل وشرعت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.
وتسعى بلدية الاحتلال في القدس إلى تكثيف نشاطاتها في المخيم والضواحي المجاورة له في محاولة للإحلال مكان المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الصحية والتعليمية والخدماتية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل، وبعد توقيف الدعم المالي الأمريكي لـ"الأونروا".
واقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، وقامت بجولات في ساحاته بحراسة من قوات الاحتلال، وبلغ عدد المقتحمين اليوم 34 متطرفاً.
في سياق آخر، أطلق مستوطن ماشيته لرعي محاصيل المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالقمح في الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.
وقال المنسق الميداني للأغوار الشمالية في محافظة طوباس عمر فقها إن المستوطن أطلق ماشيته البالغ عددها حوالي 50 رأسا في محاصيل القمح التي تعود للمواطن علي زهدي أبو محسن، في منطقة وادي الفاو في الأغوار الشمالية.
وأضاف أن المواطن أبو محسن يزرع حوالي 150 دونمًا (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) بمحصول القمح في المنطقة، ولم يتمكن حتى اللحظة من حصادها بسبب التدريبات العسكرية للاحتلال، علما أن محصوله تضرر سابقا بفعل هذه الاجراءات.


المسجد الأقصى

المستوطنون الإسرائيليون

إسرائيل

القدس

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