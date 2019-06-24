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"تعليم الوادى الجديد": تنظيم معسكرات وورش عمل للطلاب فى فترة الإجازة

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:31 م
"تعليم الوادى الجديد": تنظيم معسكرات وورش عمل للطلاب فى فترة الإجازة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت هويدا أحمد حسين، موجه عام المكتبات بتعليم الوادى الجديد، أن المديرية وضعت خطة صيفية متكاملة لنشر الثقافة والمعرفة بين الطلاب بمختلف المراحل العمرية على مستوى المحافظة طوال فترة الإجازة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد.

 

وأضافت أن الخطة تشمل تنفيذ ورش عمل ومعسكرات طلابية بعدد من المدارس طوال فترة الإجازة الصيفية، لافتة إلى أن هذه المعسكرات سيتم تنفيذها بكل من مدارس قسطل والعوينة، وبلاط الإعدادية، و6 أكتوبر، والزهور الابتدائية، ومدرسة اللغات الرسمية بالداخلة، كما يتم تنفيذ معسكر المكتبات المتميزة والذى يتم الإعداد له خلال هذه الأيام.

 

وتابعت: كما سيجرى تنظيم مسابقات متنوعة للطلاب بمختلف المراحل العمرية منها مسابقة فرسان القراءة، والتى يشارك فيها نحو 150 طالبا بواقع 30 طالبا من 5 إدارات تعليمية، يجرى تصفيتهم للمشاركة فى المسابقة الكبرى التى تنفذ بالقاهرة نهاية الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى مسابقة اقرأ وارتقى.

 

 

 


تعليم الوادى الجديد

اجازة المدارس

معسكرات تدريبيه

وزارة التعليم

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