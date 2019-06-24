تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 29 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة