تحويل إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية إلى باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

كنب إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، تحويل أحمد حمد ينو طلبة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى باحث دعوة، مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.



ونبهت الأوقاف على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين الموقوف، من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه لما نسب إليه من مخالفات لتعليمات الوزارة، مؤكدة أن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الدينى.



